Ketan agarwal siya goyal case : 26 ವರ್ಷದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ 20 ವರ್ಷದ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಆಕ್ರೋಶ : ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಇರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಯಾ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು : ಇಂತಹ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾಧವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದ (Affair) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಈ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
17 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ : ಮೃತ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತನ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇತನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಳವು : ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದಾಗ ಕೇತನ್ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದಾಗಲೆಂದೇ ಸಿಯಾ ಸಂಚು ಹೂಡಿ ಕೇತನ್ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕೇತನ್ ತಂದೆ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಕೇತನ್ ಇಂದು ಹೆಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಯಕನ ಪ್ರಾಣ ಕಿತ್ತು, ಒಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ... ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಇತರ ಆಯಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.