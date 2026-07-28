/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಯೋ*ತ್ಪಾದಕರೇ.. ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಹಾರಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

Priyanka Gandhi Vadra on pellet guns : ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ 2026 ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ (ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಧಾನಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್, ಎಕೆ-47 ಬಳಕೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು? : ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, "ದೇಶದ ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಮತ್ತು ಎಕೆ-47 ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು? ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೈವಾಡ ಆರೋಪ : ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಎ (NTA) ಜಾರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರಕರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೊಳ್ಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಶಿಕ್ಷಣ ಬಜೆಟ್ 1.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನೀಟ್ (NEET) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ 1.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರಿದರು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ : ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 152 ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೂ ಇದುವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಹಾಲಿ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; 'ಜೆನ್ ಝಿ' (Gen Z) ಯುವಜನತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.