Nalgonda Murder Case: ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಲಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೇ ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಲ್ಲಗೊಂಡದ ಸಾಗರ್ ರೋಡ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಲ್ತಾನ್ (45), ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಸೀನಾ (40), ಪುತ್ರ ಮುಜಾಮಿಲ್ (20) ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಅಪ್ಸರಾ (11) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಸುಪಾರಿ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸೀನಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡದೇ, ಮೂರನೇ ಪತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಉಯಿಲು (ವಿಲ್) ಬರೆದುಕೊಡಲು ಹಸೀನಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ತೀವ್ರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಆಸ್ತಿ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಳೆಬಸ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಲ್ವರು ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಅತ್ಯಂತ ಮನಕಲಕುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಅಪ್ಸರಾಳ ಹತ್ಯೆ. ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಹಂತಕರನ್ನ ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಕೆಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಬಾಲಕಿಯ ಶವದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸೀನಾ ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮೂರನೇ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದವೇ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಸಂಚು, ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ವಿಧಿಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.