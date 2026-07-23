Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • / Delhi Protest: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

Delhi Protest: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

PM Modi: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 23, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:34 AM IST
Delhi Protest: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ration Card Update: ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
BPL and APL Ration Cardholders1 hr ago
2
bengaluru pg2 hrs ago
3
Kannada News Live2 hrs ago
4
ayushman bharat2 hrs ago
5
Gruha Jyoti Scheme3 hrs ago