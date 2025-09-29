October holiday List: ೨೦೨೫ ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧ ರಂದು ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮಹಾ ನವಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ ರಂದು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ ರಂದು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೭ ರಂದು ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಹ ಬಂದ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೇರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಸ್ಕಿ ಬೇಡಿಕೆ..! ಎಲ್ಲವೂ GenZ ಪ್ರಭಾವ
ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦ ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೩ ರವರೆಗೆ, ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ನಂತಹ ಹಲವಾರು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೭ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೮ ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ರಾಜ್ಯವಾರು, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದಸರಾದಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಜೆಗಳಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿಯಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ತನಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳು ರಾಜ್ಯವಾರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1: ಮಹಾ ನವಮಿ (ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತ್ರಿಪುರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2: ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ (ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಜಾದಿನಗಳು).
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7: ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ (ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17: ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ (ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ).
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಂದ 28: ಛಠ್ ಪೂಜೆ (ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31: ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ), ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಜಯಂತಿ (ಗುಜರಾತ್), ದೀಪಾವಳಿ (ದೆಹಲಿ).
ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 12, 19, 26 (ಭಾನುವಾರಗಳು) ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 25 (ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳು) ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IRCTC : ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್