/ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

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ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ "ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ"ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Jagannath Rath Yatra 2026 : ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರೆಯರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಡೀ ಪುರಿ ನಗರವೇ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳದ ಭವ್ಯತೆಯ ನಡುವೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 16, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:01 PM IST
ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ "ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ"ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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