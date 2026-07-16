/ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Mysteries of Puri Jagannath temple : ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯಾಗದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಥವಾ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಈ ಭಯದಿಂದಾಗಿ, ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಅವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೂ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಗೂಢ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ದೈವಿಕ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ವಿರಹದ ಒಂದು ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆಯಿದೆ.
ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು (ಜಗನ್ನಾಥನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣ) ನೋಡಲು ಪುರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ದೇವಾಲಯದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತರು ಅವಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡದೆ ತಡೆದರು. ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಆತನ ವಿವಾಹಿತ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನೊಂದ, ದುಃಖಿತಳಾದ ರಾಧಾರಾಣಿಯು, "ಯಾವ ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಪಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಶಾಪದ ಕಥೆಯು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? : ಈ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ತಿಳಿಯದು, ಅದರೆ ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ.
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶಾಪ ಅಥವಾ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೇ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಭವ್ಯ ದೇಗುಲದ ನಿಗೂಢತೆ : ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾರುವ ಧ್ವಜ, ನೆರಳು ಬೀಳದ ಗೋಪುರ... ಹೀಗೆ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಗೂಡಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಾಲಿಗೆ ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಈ ನಿಗೂಢ ಜಾನಪದ ಶಾಪದ ಕಥೆಯೂ ಸೇರಿ, ದೇವಾಲಯದ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ..