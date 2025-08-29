ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಅನಂತ್-ರಾಧಿಕಾ ನಡುವೆ ಜಗಳ..! ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Radhika Merchant Anant : "ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಚಾ ರಾಜ" ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವಿವಿಧ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಕರ್ಷಣೆ ಪಡೆದದ್ದು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪ ಯುದ್ಧ..
ಹೌದು.. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆಯೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಇನ್ನು ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳಾದ ಅನಂತ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕ್ ನಡುವಿನ ಪುಷ್ಪ ಯುದ್ಧ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರಾಧಿಕಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಹೂ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಂತ್ ಅದೇ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಅಂಗರಕ್ಷರು ಹೂಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.