ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ! ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಗರ್ಲ್‌ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು?

Rahul Gandhi: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ "ಎಚ್ ಫೈಲ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅವರು ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಮಹಿಳೆ ಹರಿಯಾಣದ ವಿವಿಧ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿಗೂಢ ಹುಡುಗಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 22 ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೀಮಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. 10 ವಿಭಿನ್ನ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ "ನಿಗೂಢ ಹುಡುಗಿಯ" ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಅವರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಅದು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಫೋಟೋ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದು ಬಾಹ್ಯ/ಸ್ಟಾಕ್ ಚಿತ್ರ, ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತದಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ನಕಲಿ ಐಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹರಿಯಾಣದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನಕಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25,000 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.