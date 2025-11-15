ಬಿಹಾರ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ...!

ಪಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 61 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕೇವಲ 6 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.ಈ ಸೋಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೂ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಎಯ ರಾಜಕೀಯ ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪಾಯಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ತಯಾರಿಸಲೂ ಸಹ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ..! ಚೀನಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮರುದಿನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸತತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಾಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಾವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
#WATCH | Delhi | Karnataka CM Siddaramaiah leaves from the residence of Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi. pic.twitter.com/wdI62tdSyA
— ANI (@ANI) November 15, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿಯರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಟರನ್ನು ಬಿಡದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಭೂತ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ
ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನಾಯಕರು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸೋಲು, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಭರವಸೆಗಳು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿವೆ. ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ."ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.