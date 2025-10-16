ವಂದೇ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಹಣ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ! ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಷ್ಟಾನಾ?

railway spendings on gutkha: ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹1,200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಷಾದಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ರೈಲ್ವೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪೌಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸದ ಹೊರತು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ರೈಲ್ವೆಯ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗಂಭೀರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹1,200 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ರೈಲುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಗುಟ್ಕಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಒಳಗೆ ಉಗುಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟೆಚು ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ, ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಅಥವಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಉಗುಳುವುದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದಕ್ಕೆ 500 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕೊಳಕಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹1,200 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು 10 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 42 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 5 ರಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಉಗುಳಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಉಗುಳಿದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲವು ಘನವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ, ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಬೀಜಗಳು ಬೇಗನೆ ಹೊಸ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮರ ನೆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.