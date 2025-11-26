ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ಆಪ್.. ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದಲೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್..!

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಂದು ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬಾಗಿಲಿಗೇ ತಲುಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು!
ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (South Central Railway) ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಇತರ ವಲಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ
ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಖಾಸಗಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು,“ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ರೈಲ್ವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ!