ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ರೌದ್ರನರ್ತನ: 257 ಸಾವು, ರಸ್ತೆ-ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

NH-305 ಮತ್ತು NH-05 ಸೇರಿ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಮಂಡಿ (203 ರಸ್ತೆಗಳು, 458 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು), ಕುಲ್ಲು (79 ರಸ್ತೆಗಳು) ಮತ್ತು ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಚಂಬಾ, ಕಾಂಗ್ರಾ, ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೆಟ್ಟಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 16, 2025, 10:24 PM IST
  • ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು,
  • ಅನಗತ್ಯ ಸಂಚಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಮನಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ರೌದ್ರನರ್ತನ: 257 ಸಾವು, ರಸ್ತೆ-ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನರ್ತನ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (HPSDMA) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 374 ರಸ್ತೆಗಳು, 524 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 145 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತಾಗಿವೆ.

ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ:

ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾದ NH-305 ಮತ್ತು NH-05 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಮಂಡಿ, ಕುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅತೀವವಾಗಿ ಪೀಡಿತವಾಗಿವೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 203 ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, 458 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 79 ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್‌ ಆಗಿದ್ದು, NH-305ನ ಜೆಡ್ (ಖನಗ್) ಬಳಿಯ ಭಾರೀ ಭೂಕುಸಿತವೂ ಸೇರಿದೆ. ಚಂಬಾ (24), ಕಾಂಗ್ರಾ (41) ಮತ್ತು ಮಂಡಿ (44) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 257ಕ್ಕೇರಿಕೆ

ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮುಂಗಾರಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 257 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು HPSDMA ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 133 ಜನರು ಭೂಕುಸಿತ, ಪ್ರವಾಹ, ಮನೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಮಳೆಯಂತಹ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 124 ಜನರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಜಾರಿಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರಾದಲ್ಲಿ 28, ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ 26, ಕುಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತು ಚಂಬಾದಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ, ಕಿನ್ನೌರ್, ಶಿಮ್ಲಾ, ಸಿರ್ಮೌರ್, ಸೋಲನ್, ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿತಿ, ಹಮೀರ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಉನಾದಲ್ಲೂ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು: 

ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರಾದಲ್ಲಿ 12, ಕಿನ್ನೌರ್‌ನಲ್ಲಿ 12, ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ 21, ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತು ಚಂಬಾದಲ್ಲಿ 20 ಜನರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು HPSDMA ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿ:

ಮುಂಗಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯ ಹಾನಿಯು 2,14,403 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಲೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1,39,46 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ.

ಮುಂದುವರಿಯಲಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆ

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಡ್ಡಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಗಾರು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

Himachal PradeshMonsoonRoadspower supplyheavy rainfall

