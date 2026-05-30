Webseries Crime: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 4 ಜನರ ಭಯಾನಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಗಢ ಗಢ ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರು ಸುಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನೇ ಬಯಲಾಗಿಸಿದೆ.
Crime News: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಜಗಳ, ದ್ವೇಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೈಮ್ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್, 5 ತಿಂಗಳ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್, ಇಂದು 17ರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹಂತಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (Rajasthan, Ajeme Crime) ನಡೆದ 4 ಜನರ ಭಯಾನಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಗಢ ಗಢ ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರು ಸುಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನೇ (Murder Case) ಬಯಲಾಗಿಸಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್!
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೊಂದು ಕಾರು ಸುಟ್ಟುಭಸ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಸಜೀವ ದಹನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ವೆಬ್ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲಿ ಕೊಂದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್
ಮಾಜಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ. ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಎರಡು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಸುನೀತಾ. ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸರಿತಾ ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಸುರ್ಗ್ಯಾನ್ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳು ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ 17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
5 ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆ, ವೆಬ್ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿ ಕೊಲೆ
ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ರಾತ್ರಿ ತಂದೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಸುರ್ಗ್ಯಾನ್ ದೇವಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕುಳಿತಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಂದೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಹಠಾತ್ ನುಗ್ಗಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯೇ ಆತನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸಿಂಗ್ ತಾಯಿ ಪುಸಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಮಹಿಮಾಳನ್ನು ಸಹ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನೊಳಗಿತ್ತು ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಕ ಸ್ಕಾರ್ಫಿಯೋ ಕಾರು ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಇಡೀ ಕಾರನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಪರಾಧವೋ, ಕೊಲೆಯೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚೂರಿ ಇರಿತದ ಗಾಯಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಾಲಕ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂದೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದ 17ರ ಬಾಲಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಅದೇ ಸೇಡು, ಇದೀಗ ನಾಲ್ವರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.