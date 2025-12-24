ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಿಷೇಧ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್‌ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೇ‌ ಈ ಟಫ್‌ ರೂಲ್ಸ್..?

Rajasthan panchayath ban women smart phones : ಮಹಿಳೆಯರು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ..ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುವ ಸಲುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ನೀಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ..ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೊದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ..ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿ ಪಟ್ಟಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿರುವುದು ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ..
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಾಲೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಿನ್ಮಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 15 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಚೌಧರಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಮುಂಬರುವ ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಘಾಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಂಧಮಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ 14 ಪಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸುಂಧಮಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ 14 ಪಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆ ಸುಜನರಾಮ್ ಚೌಧರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಟಫ್ ನಿಯಮಗಳೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಮದುವೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳು ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಫೋನ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಭಾರತದ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ..ಸ್ಮಾಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಇದ್ದಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆದು ಕೂಡ ಇದೆ..ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಾಜಿಪುರ್, ಪಾವಲಿ, ಕಲ್ದಾ, ಮನೋಜಿಯವಾಸ್, ರಾಜಿಕಾವಾಸ್, ದತ್ಲವಾಸ್, ರಾಜಪುರ, ಕೋಡಿ, ಸಿದ್ರೋಡಿ, ಅಲ್ದಿ, ರೋಪ್ಸಿ, ಖಾನದೇವಾಲ್, ಸವಿಧರ್, ಹತ್ಮಿ ಕಿ ಧನಿ ಮತ್ತು ಖಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
