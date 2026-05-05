ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ಸಿಬಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
Rajasthan Royals Ownership dispute: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ಸಿಬಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಆರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್. ಮಿತ್ತಲ್, ಆದಿತ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1.65 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15,660 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಿತ್ತಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಆಗಿವೆ.
ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ 18 ಪ್ರತಿಶತ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲಾ ಅವರೇ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಷೇರುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಬ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಾಲ್ಟನ್, ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮ ಒಕ್ಕೂಟವು, ಮಿತ್ತಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI)ಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ರಾಬ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಾಲ್ಟನ್, ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.