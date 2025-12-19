English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌.. ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು!

ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌.. ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು!

ಎಎಸ್‌ಪಿ ಉಮಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಬರ್ತ್‌ಡೇಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 19, 2025, 01:23 AM IST
ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌.. ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು!

ಟೈರ್‌ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಜೆಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್‌ವೊಂದು ಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವಿಭಜಕವನ್ನು ದಾಟಿ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಬೋಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಲೋರ್‌ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ. 

ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಟ್ರಕ್‌ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಡಿವೈಡರ್‌ಗೆ ಗುದ್ದಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್‌ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಐವರು ಸಹೋದರರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಳುವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಮೇತ ಟ್ರಕ್‌ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಕಾರು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿದ್ದವರು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಆಗದೇ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಂಡೈ ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಸೇರಿ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್‌ ಅಗುವಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತರು ನಾಲ್ವರು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಕೋಟಾ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?

ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಟ್ರಕ್‌ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ಫುಲ್‌ ಜಖಂ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಕ್ರೇನ್‌ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಕಾರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಬೋಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸೆಂಚುರಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌!

