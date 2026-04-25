ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸಂಗತಿ ರಿವೀಲ್‌

Raghav Chadha Net Worth: ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಈಗ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪನಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಈ ಕ್ರಮವು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಪ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ:
ರಾಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (ಸಿಎ) ಆಗಿರುವ ರಾಘವ್ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ₹36–37 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಜೈರ್ನ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಕಾರನ್ನು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಸುಮಾರು 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ (ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ) ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹6 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು.
ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಪತ್ನಿ ಪರಿಣೀತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಬಹುಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ:
ರಾಘವ್ಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಆತಿ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಯಶಸ್ವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ. ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಒಟ್ಟು ಆಶ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅವರ ಪತಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹74 ಕೋಟಿ. ಮುಂಬೈನ ಲಕ್ಷುರಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ನಿವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹22 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾಹಿರಾತು, ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಆಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ:
ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು ₹74.5 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಪರಿಣಿತಿ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯು ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ದಂಪತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 24) ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಕೂಡ ಚಡ್ಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಉಪನಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತ್ತು.
ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಚಡ್ಡಾ, ಎಎಪಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಪೋಷಿಸಿದ ಪಕ್ಷವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಎಪಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.