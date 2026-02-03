6,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಗ್ರಾಮ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ರಾಖಿಗಢಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ, ನಾರ್ನೌಂಡ್ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಖಿಗಢಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
6,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪುರಾವೆಗಳು:
ರಾಖಿಗಢಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ 60 ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು 5,500 ರಿಂದ 6,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಗಳು, ಬೇಯಿಸಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಜನರ ಮುಂದುವರಿದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 550 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ದಿಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ದಿಬ್ಬಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಪವಿತ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿತು. ಸರಸ್ವತಿಯ ಉಪನದಿಯಾದ 'ದೃಷ್ಟಿವತಿ' ರಾಖಿಗಢಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 1997-98ರಲ್ಲಿ ಅಮರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ಖನನ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಮಾನವ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜುಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಶಂಖದ ಬಳೆಗಳು, ತಾಮ್ರ, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಮಣಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.ಈಗ ರಾಖಿಗಢಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.