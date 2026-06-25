Ram Mandir case : ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಆಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಹಗರಣವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರ ಗುರುತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ, ಅನುಕುಲ್ ಮಿಶ್ರಾ (ಬಂಧಿತ), ಲುವ್ಕುಶ್ ಮಿಶ್ರಾ (ಬಂಧಿತ), ಅವಿನಾಶ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಟಿನ್ನು ಯಾದವ್, ಮನೀಶ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬುವವರ ಹೆಸರಿವೆ.
ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅಥವಾ ಅನಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕಠಿಣ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿವರ
ಸೆಕ್ಷನ್ 316(5) (ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ/ಅಪರಾಧ): ಬ್ಯಾಂಕ್, ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 317(4) (ಕದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು): ಕದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 317(5) (ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ/ಆಸ್ತಿ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ): ಕದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಲು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಸೆಕ್ಷನ್ 61 (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ): ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಸೆಕ್ಷನ್ 3(5) (ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದ ಅಪರಾಧ): ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದಾಗ, ಗುಂಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇವಲ ಎಸ್ಐಟಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೇರ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಘಾತಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ (VHP) ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು 4 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು : ಈ ಹಗರಣದ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಎಚ್ಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ವಿಎಚ್ಪಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಎಚ್ಪಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ತಕ್ಷಣದ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾತಿ: ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಬೇಕು (ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ).
ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆ: ದೇವಾಲಯದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು.
ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ: ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಳಗಿನವರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬೃಹತ್ ಪಿತೂರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.