English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ; ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ 161 ಅಡಿ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ!

ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಧ್ವಜಾರೋಹಣ'ದೊಂದಿಗೆ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ; ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ 161 ಅಡಿ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ!

Ayodhya ram mandir flag: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಧ್ವಜಾರೋಹಣ' ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 25, 2025, 10:00 AM IST
  • ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಔಪಚಾರಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಈ ವಿಧಿಯು ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯ 'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ'ಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಜಾರೋಹಣದ ದಿನಾಂಕದ ಮಹತ್ವವೇನು?

Trending Photos

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
camera icon7
Platinum
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Laxmi Narayan Yoga
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..! ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
how to buy gold at a low price
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..! ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
camera icon7
Monica Bedi
ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಧ್ವಜಾರೋಹಣ'ದೊಂದಿಗೆ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ; ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ 161 ಅಡಿ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ!

Ayodhya ram mandir flag: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಧ್ವಜಾರೋಹಣ' (ಧ್ವಜಾರೋಹಣ) ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂದಿರದ 161 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಈ ಶುಭ ಘಟನೆಯು ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಔಪಚಾರಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವು ಮಂದಿರವು ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೈವಿಕ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಧಿಯು ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯ 'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ'ಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅರ್ಚಕರು ಇದನ್ನು 'ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ 44 ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

22 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 11 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಈ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವು ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ದಾರದಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

ಸೂರ್ಯ: ಇದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ವಂಶ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪವಿತ್ರ 'ಓಂ' ಚಿಹ್ನೆ: ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಂಪನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋವಿದಾರ ವೃಕ್ಷದ ಲಾಂಛನಗಳು: ಈ ವೃಕ್ಷವು ಶುದ್ಧತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 'ರಾಮರಾಜ್ಯ'ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋವಿದಾರ ಮರವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಂದಾರ ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಜನವರಿ 22, 2024 ರಂದು ನೆರವೇರಿಸಲಾದ 'ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ'ಯು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯ ಪವಿತ್ರೀಕರಣದ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ದಿನಾಂಕದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ 'ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ'ದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಮುಹೂರ್ತವು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ದಿನಾಂಕವು (ನವೆಂಬರ್ 25) ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ದೇವಿಯರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 'ರಾಮ-ಸೀತಾ ವಿವಾಹೋತ್ಸವ'ದ ಆರಂಭವನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಧ್ವಜವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?

ದೇವಾಲಯದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯು 25 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಗಾಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು, ಇದನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್-ದರ್ಜೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವು 42 ಅಡಿ ತಿರುಗುವ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Ayodhya ram mandir flagayodhya flagwhen will ram mandir be completedRam Mandir Pran Pratishtharam mandir flag hoisting

Trending News