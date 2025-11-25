ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಚಿನ್ನವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಧ್ವಜದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

Ram Mandir gold usage : ನವೆಂಬರ್ 25 (ಇಂದು) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭವು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಈಗ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು, ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? ರಾಮಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 45 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹50 ಕೋಟಿ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಚನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶೇಷಾವತಾರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯದ 14 ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಗಳು, 161 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಖರ ಮತ್ತು ಮೂರು ಗೋಪುರಗಳ ಶಿಖರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಭವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ದೇವಾಲಯವು ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಧಿ ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 5 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹2,150 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2024-25 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ₹850 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2023-24 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆದಾಯ ₹363 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಖರ್ಚು ಕೇವಲ ₹676 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಭಕ್ತರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಈ ದೇಣಿಗೆಗಳು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ರಚನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ 2024 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22,000–25,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 1,100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ, ವಾರಣಾಸಿಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಗೋವರ್ಧನ ದೇವಾಲಯವೂ ಸೇರಿವೆ.
ದೇವಾಲಯ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರ ಧರ್ಮಧ್ವಜವು ರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ 22 ಅಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಲ 11 ಅಡಿ. ಧ್ವಜವು 'ಓಂ', 'ಸೂರ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಕೋವಿದಾರ್ ಮರ' ನಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವ 161 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ದೂರದಿಂದ ಕೂಡ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಐದು ಕೋವಿಂದರ್ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಶಿಖರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.