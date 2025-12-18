ಯಾರು ಈ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಇತ್ತು ಇವರ ನಂಟು..!

ನವದೆಹಲಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಶಿಲ್ಪಿ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಬುಧುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ತಮ್ಮ ಕರಕುಶಲ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತಿನ ಕೆವಾದಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ 182 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅವರ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರವಾಗಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೂ ನೋಯ್ಡಾ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಡ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ:
ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಧುಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಂಡೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 1925 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.ಮುಂದೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೆ.ಜೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜಂತಾ-ಎಲ್ಲೋರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.ದೆಹಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವರು, ಮುಂದೆ 1959 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 8000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 120 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಪ್ರತಿಮೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ 45 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಚಂಬಲ್ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕೃಷ್ಣ-ಅರ್ಜುನ ರಥದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಅದ್ಬುತ ಕಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿವೆ.ಕೇವಲ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಪುಣೆಯ ಮೋಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ವೀಣೆ ರಾಮ ಸುತಾರ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ 77 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾಮನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಸೇರಿದೆ.