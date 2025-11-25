ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ? ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೆಜ್ಜೆ!

Ram mandir dhwajarohan Modi speech: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. "ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ಮೆಕಾಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2035 ರಲ್ಲಿ, ಆ ಅಪವಿತ್ರ ಘಟನೆಗೆ 200 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು "ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ವಿದೇಸಿ ವಿಷಯಗಳಷ್ಟು ದೇಶಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ವಿದೇಶದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಬಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನವಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಗವಾನ್ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೊಗಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡುಕರಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದವು. ನಾವು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಮ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಗುಲಾಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಎಂದೂ ಕರೆದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಗ 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಕಾಲೆ ಅವರ ಗುಲಾಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ವಂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 2047 ರಲ್ಲಿ, ದೇಶವು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ 100 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ವರ್ತಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ದೇಶ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೋದಮೇಲೂ ದೇಶ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಧ್ವಜಾರೋಹಣ'ದೊಂದಿಗೆ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ; ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ 161 ಅಡಿ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ!