/ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಸರ್ಕಾರ; JSSC-CGL ಸೇರಿ TDPL ನ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರದ್ದು!

ರಾಂಚಿ: JPSC ಮತ್ತು JSSC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಭಾರೀ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಳೆದ 24 ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಂಚಿಯ ಜೈಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ಮಣಿದಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ತುರ್ತು ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಸಿಜಿಎಲ್ (JSSC-CGL) ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ TDPL ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್, "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ (SOP) ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸದಿರುವುದೇ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ MMDR ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಸಚಿವ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ CGL ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ರವೀಂದ್ರ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. 24 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಿಎಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ, ಈ ಅಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸೂತ್ರಧಾರರನ್ನು ಹೊರತರಲು 'ಸಿಬಿಐ (CBI) ತನಿಖೆ' ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.