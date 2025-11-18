Who is Talha Anjum : ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರ್ಯಾಪರ್ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಗಾಯಕ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಏಕತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರ್ಯಾಪರ್ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಲ್ಹಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬೀಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೌರವದಿಂದ ಧ್ವಜವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ : ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆ X ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಉರ್ದು ರ್ಯಾಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.' ಎಂದು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ಯಾರು? : ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಪ್-ಹಾಪ್ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಲ್ಹಾ ಯೂನಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉರ್ದು ರ್ಯಾಪ್ ತಂಡ 'ಯಂಗ್ ಸ್ಟನ್ನರ್ಸ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 'ಬರ್ಗರ್-ಎ-ಕರಾಚಿ' ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ನಟನೆಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಕಟ್ಟರ್ ಕರಾಚಿ' ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾವಿದರಂತೆ, ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.