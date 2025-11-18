English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಇವೆಂಟ್‌ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಖ್ಯಾತ ರ‍್ಯಾಪರ್! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಇವೆಂಟ್‌ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಖ್ಯಾತ ರ‍್ಯಾಪರ್! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Talha Anjum Indian flag : ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರ‍್ಯಾಪರ್ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಾಯಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 18, 2025, 07:31 PM IST
    • ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರ‍್ಯಾಪರ್ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್
    • ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಪಾಕ್‌ ರ‍್ಯಾಪರ್ ವರ್ತನೆ
    • ಗಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ

ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಇವೆಂಟ್‌ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಖ್ಯಾತ ರ‍್ಯಾಪರ್! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Who is Talha Anjum : ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರ‍್ಯಾಪರ್ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಗಾಯಕ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಏಕತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಬಸ್ ದುರಂತ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದಾರುಣ ಸಾ*ವು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರ‍್ಯಾಪರ್ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಲ್ಹಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬೀಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೌರವದಿಂದ ಧ್ವಜವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ : ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆ X ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಉರ್ದು ರ‍್ಯಾಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.' ಎಂದು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನುಷ್ಯರೇ ಜೀವಿಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಭತ್ತ..! ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಬೆರಗಾದ ಮನುಕುಲ

ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ಯಾರು? : ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಪ್-ಹಾಪ್ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಲ್ಹಾ ಯೂನಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉರ್ದು ರ‍್ಯಾಪ್ ತಂಡ  'ಯಂಗ್ ಸ್ಟನ್ನರ್ಸ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 'ಬರ್ಗರ್-ಎ-ಕರಾಚಿ' ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ತಲ್ಹಾ ಅಂಜುಮ್ ನಟನೆಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಕಟ್ಟರ್ ಕರಾಚಿ' ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾವಿದರಂತೆ, ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Talha AnjumIndian flagPakistani rapperPak rapper talharapper talha anjum

