ಮದುವೆಯಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ರತನ್ ಟಾಟಾ..! ಅವರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

Ratan Tata Death Anniversary: ಮುಂಬೈನ ಕೊಲಾಬಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ “ಭಕ್ತಾವರ್” ಮತ್ತು “ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್” ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 13,350 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಂಗಲೆ ಸುಮಾರು ₹150 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದದ್ದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಗೂ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ, ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಕಮಾನು ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ರೇಲಿಂಗ್ಗಳು ವಿಂಟೇಜ್ ಶೈಲಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಜಿಮ್, ವಿಶಾಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಈಜುಕೊಳ, ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 15 ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಬಂಗಲೆ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಶೈಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಠಡಿ ಸರಳವಾಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿಯೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಸಿರಿನ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಈ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅವರ ಸರಳತೆ, ಚಿಂತನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಹಸಿರಿನ ಉದ್ಯಾನ, ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ – ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಬಾಳುವ ಪ್ರಕಾರದ ಸರಳತೆಯಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಷಾರಾಮಿ ಶೈಲಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.