Ration Card dal shortage : ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಡ ಜನರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೇಳೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಜನರಿಗೆ ಬೇಳೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ, ಈ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೇಳೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆ ಭರವಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿವೆ, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ 100 ರಿಂದ 120 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ, ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದಂತಹ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಪೂರೈಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.