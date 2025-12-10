ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯದ ಕುರಿತು RBIನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನದು?

ದೆಹಲಿ : ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಟ್ಟಿದೆ..
50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 50 ಪೈಸೆಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ.ಈ ಯಾವುದೇ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿಲ್ಲ..ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 50 ಪೈಸೆಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು. 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ"... ಜೋರಾದ ಸದನ -ಕದನ
ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದ 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವದ್ದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು.ಇದರಿಂದ 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುದು ಅಂತಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು..ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಮಾನ್ಯ ವದಂತಿಗಳನ್ನ ನಂಬಲು ಹೋಗಲೇ ಬೇಡಿ ಏನೇ ಇದ್ದರು ನಾವು ನಿಮ್ಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ
ಒಂದೇ 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಣ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹದು ಅಂತಾ ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.. ಒಟ್ನಲಿ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ 'ರೂಪಾಯಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!