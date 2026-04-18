  • ಹಳೆಯ 500-1000 ನೋಟ್‌ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..! ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರ್​ಬಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಐಬಿ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಹಳೆಯ 500-1000 ನೋಟ್‌ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..! ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರ್​ಬಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಐಬಿ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

RBI Updates on old 500-1000 notes : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವು ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟುಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:18 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವು ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
    • ಹಳೆಯ 500 - 1000 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.
    • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
camera icon6
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
pavitra lokesh
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬದುಕಿದಳು... ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
camera icon7
Tejaswi Madivada
ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬದುಕಿದಳು... ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌, ಬೂಮ್ರಾ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ!
camera icon9
ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌, ಬೂಮ್ರಾ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ!
ಹಳೆಯ 500-1000 ನೋಟ್‌ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..! ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರ್​ಬಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಐಬಿ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

RBI Latest News : ನವೆಂಬರ್ 8, 2016 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಳೆಯ 500 ಹಾಗೂ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಗದಿತ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಆ ನೋಟುಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳು ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಿಐಬಿ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡವು (PIB Fact Check) ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಆರ್​ಬಿಐ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇವಲ ಆರ್‌ಬಿಐನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎನ್​ಡಿಎಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ!.. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಸೋಲು

ಇನ್ನು 2023ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಆರ್​ಬಿಐ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು 2016ರ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದಂತಿರಲಿಲ್ಲ. 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನೋಟುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಳೆಯ 500 ಅಥವಾ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಇತರರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ತಂಡದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ +91 8799711259 ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ factcheck@pib.gov.in ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

