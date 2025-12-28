English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಆ ರಾಜ್ಯ.. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 28, 2025, 05:28 PM IST
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಮಾಜ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಹೌದು.. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ಶಬ್ದಕೋಶ, ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಷಯ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏನಿದು ಐಎನ್ಎಸ್ ವಾಗ್ಶೀರ್? ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೌಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ, ಗಮನ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ : ಇದಲ್ಲದೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಓದಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಮನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರಿಣಿತರು! ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶವಿದು.

10 ನಿಮಿಷಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವಿಕೆ: ಅದರಂತೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಲು 10 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಖರೀದಿಸಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ: ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಐದು ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ 'ದಿನದ ಮಾತು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಸುದ್ದಿಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಶಬ್ದಕೋಶ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಗಮನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ..

