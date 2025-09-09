ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Presidential Elections: ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಮೊದಲನೆಯದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು; ಎರಡನೆಯದು ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವವರೆಗೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಮತಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಇವಿಎಂ) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮತದಾನ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 5 ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು 130 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಮತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನಾ?
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತದಾನದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆದ್ಯತೆ 1, 2 ರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮತದಾರರು ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು.
ಮತವು ಮಾನ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಉಳಿದ ಐಚ್ಛಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತದಾರರು ಆ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೆನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಮತವು ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಚ್ಛಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೇಶದ 17ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ.!! ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್... TTDಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ