ಗದ್ದುಗೆ ಯಾರಿಗೆ? ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮಹಾ ಸಮರ; ಮೇ 4ಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 9, 2026, 09:01 PM IST
ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್‌ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ: ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಇರಾನ್‌ನ 10 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಟ್ರಂಪ್..! ಎರಡು ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ
ಐಪಿಎಲ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಐಸಿಎಲ್ ಇತ್ತು! ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ‘ಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ʼ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಲ: ರಷ್ಯಾದ &#039;ಸರ್ಮತ್&#039; ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?
ಗದ್ದುಗೆ ಯಾರಿಗೆ? ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮಹಾ ಸಮರ; ಮೇ 4ಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾರರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೂರೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ:

ಪುದುಚೇರಿ: ಶೇ. 89.20 (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು)

ಅಸ್ಸಾಂ: ಶೇ. 85.10 

ಕೇರಳ:ಶೇ. 77.50 

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 2021ರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಅಸ್ಸಾಂನ ದಲ್ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ. 94.57ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ (ಶೇ. 70.40) ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರೇಳು ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆಗೆ ಯುವತಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು

ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪುದುಚೇರಿಯ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್‌ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮತದಾರರನ್ನು ಹೂವು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.

ಇವಿಎಂನಲ್ಲಿ 1,899 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಭದ್ರ:

ಒಟ್ಟು 1,899 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. 
ಅಸ್ಸಾಂ: 126 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 722 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.
ಕೇರಳ:140 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 863 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.
ಪುದುಚೇರಿ: 30 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 294 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.

ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರು?

ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಲುಕ್ಬರಿ, ಜೋರ್ಹತ್ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಟವಾಡುತ್ತಾ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು; ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ!

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್ (LDF) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ (UDF) ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ನೇಮಮ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂರ್‌ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ (NDA) ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿವೆ.ಮತದಾರರ ತೀರ್ಪು ಈಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎದಬಡಿತ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ **ಮೇ 4ರಂದು** ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಅಂದು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗದ್ದುಗೆ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
 

