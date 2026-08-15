/ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು? ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದರು?

Red fort history: ಷಹಜಹಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು 1857 ರ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಯಿತು. ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಕಿಲಾ-ಎ-ಮುಬಾರಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಷಹಜಹಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಕೋಟೆಯು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. 1857 ರ ದಂಗೆಯವರೆಗೂ ಇದು ಮೊಘಲರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1857 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ನೋಟವು ಬದಲಾಯಿತು.
1857 ರ ದಂಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು
1857 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ದೆಹಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. ಬಂಡುಕೋರರು ಕೊನೆಯ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸೈನ್ಯವು ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಭಾರೀ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು, ಮೊಘಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ..
ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಅರಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅರಮನೆಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸೈನಿಕರ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ರಾಜಮನೆತನದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
೧೮೫೭ ರ ದಂಗೆಯ ನಂತರ, ಕೊನೆಯ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾ ಜಾಫರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ದಂಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಆರೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬರ್ಮಾದ ರಂಗೂನ್ಗೆ (ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್) ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ೧೮೬೨ ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಳ
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದ ಸೈನಿಕರ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್-ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಐಎನ್ಎ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ 1945-46 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ (INA) ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೇಮ್ ಸೆಹಗಲ್, ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಶಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್-ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದವು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.
1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ (ASI) ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರ್ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು INA ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್-ಮಾರ್ಷಲ್ ವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಜೀವಂತ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ