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ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು? ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದರು?

Red fort history: ಷಹಜಹಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು 1857 ರ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಯಿತು. ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 15, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:54 PM IST
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು? ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದರು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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