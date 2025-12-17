English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇದೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ

Indian Red Road : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಸಹ ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:00 PM IST
    • ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು.
    • ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
    • ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ

NHAI Red Road : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಂಚಾರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಅದರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆ. ಇಡೀ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 45. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು NH 45 ರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಕೆಂಪು ಟೇಬಲ್‌ಟಾಪ್ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!

ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಈ ಅರಣ್ಯ ಭಾಗವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗವು ವಿರಂಗನ ದುರ್ಗಾವತಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ವಿರಂಗನ ದುರ್ಗಾವತಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಏಳನೇ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾಗರ್, ದಾಮೋಹ್ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಗಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಹುಲಿಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಜಿಂಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 237 ವನ್ಯಜೀವಿ-ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 94 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 45 ರ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ! ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ನಗರ ಇದು

ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ವಾಹನಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

NHAI ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಚಾಲಕರ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೇಗ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಇತರ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.

Indian Red RoadIndia first Red RoadIndia road painted with red colourtraffic signmadhya pradesh red road

