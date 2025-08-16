English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ vs ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್:ಇವರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ, ವಿಮೆಯ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್‌ ತೀರಿಸಲು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ: ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರಿಕರಣ ಮತ್ತು ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌. ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ವಿಮೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 16, 2025, 09:13 PM IST
  • ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ, ಬಿಲ್‌ ನೇರವಾಗಿ ತೀರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದ ಇದು ಜನರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌; 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ
camera icon6
scheme for journalists
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌; 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon8
Ajay Rao divorce
ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಏನಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್?
camera icon10
Central government employees
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಏನಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್?
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿಂದರೂ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
camera icon6
Kidney stone
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿಂದರೂ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ vs ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್:ಇವರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ:

ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರಿಕರಣ ಮತ್ತು ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ಈ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಐಆರ್‌ಡಿಎಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು? 

ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಐಆರ್‌ಡಿಎಐ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್‌ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿಳಂಬದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯೇ ಭರಿಸಬೇಕು. 2023-24ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 3.26 ಕೋಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2.69 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು (82.46%) ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದು, 11.18% ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ಪಾಲಿಸಿಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದದ ಕಾರಣ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಶೇ. 6.36ರಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದೇಕೆ?

ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾದಾರನ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಲ್‌ ತೀರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒತ್ತಡವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೋಜಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಕೇರ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೀಶ್‌ ದೊಡೇಜಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, “ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರಿಕರಣವು ರೋಗಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವು ಜನರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಲದ ಹೊರಗಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರೋಗಿಯು ಮೊದಲು ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿಸಿ, ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.ದೊಡೇಜಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, “ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ರೋಗಿಗೆ ತಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಾಲದ ಹೊರಗಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.”ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ವಿಧಾನವು ವೇಗ, ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ರೋಗಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. “ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ದೊಡೇಜಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಆದ್ಯತೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಬಳಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

  1. ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಲವು ನಿಮ್ಮ ನಗರ, ಊರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  2. ಕ್ಲೇಮ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ತೀರ್ಮಾನದ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
  3. ತುರ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ವಿಮೆಯು ಯೋಜಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿರಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್‌ ಮತ್ತು ರೀಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author
Cashless hospitalisationhospital reimbursement claimsIRDAIhealth insurance

Trending News