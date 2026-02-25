English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇರಳಂ! ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ಕಣ್ಣು..

ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇರಳಂ! ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ಕಣ್ಣು..

Keralam name change: ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಕೇರಳಂ’ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ‘ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 25, 2026, 05:16 PM IST
  • ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪ್ರವೀಣ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ‘ದೆಹಲಿ’ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Trending Photos

T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ರೆ, Semifinal, Final ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಣ ವಾಪಸ್‌ ಕೊಡ್ತಾರೆ..!
camera icon6
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ರೆ, Semifinal, Final ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಣ ವಾಪಸ್‌ ಕೊಡ್ತಾರೆ..!
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಸುಮಾರು 146 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ
camera icon6
Saturn Transit
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಸುಮಾರು 146 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ
Weekly Horoscope: ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯವಾರ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ.. ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯವಾರ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ.. ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದ.. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ!
camera icon6
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದ.. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ!
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇರಳಂ! ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ಕಣ್ಣು..

Keralam name change: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕೇರಳ’ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಕೇರಳಂ’ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪ್ರವೀಣ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ‘ದೆಹಲಿ’ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಂದರಿ ಯುವತಿಯರೇ ತುಂಬಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ.. ದೇಶದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ದತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಭವ್ಯ ನಗರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಉತ್ಖನನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1000ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸಾಹತುಗಳ ಸುಳಿವುಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

‘ದೆಹಲಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿಲ್ಲಿಕಾ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಗರದ ಮೂಲ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

 

Kerala renamingKeralam name changeDelhi Indraprastha proposalPraveen Khandelwal letteramit shah

Trending News