ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸುಮಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ (87) ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ವಲಯ ತೀವ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ.
1939 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಸುಶೋಭನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಸುಮಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿದರು. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
Deeply saddened by the passing of eminent Marxist scholar Professor Sumit Sarkar, one of the foremost historians of modern India. My heartfelt condolences to his family and friends, colleagues and peers, students and scholars, and countless others who have read and admired him.… pic.twitter.com/Qpsya4oUBX
— M A Baby (@MABABYCPIM) August 14, 2026
ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಾದ 'The Swadeshi Movement in Bengal', 'Modern India: 1885-1947' ಮತ್ತು 'Writing Social History' ಗ್ರಂಥಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, 'ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್' ಸಂಶೋಧನಾ ಬಳಗದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. 2003 ರಲ್ಲಿ ಸರಿತ್ ಚಟರ್ಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು, 2007 ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ 'ರವೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ, ಲೇಖಕಿ ನೀಲಾಂಜನ ರಾಯ್, ಪ್ರಕಾಶಕಿ ಅರ್ಪಿತಾ ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಅರುಣಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರು ಪತ್ನಿ ತನಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ (ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ತಿ) ಹಾಗೂ ಮಗ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.