/ಕಾಶ್ಮೀರ-ದೆಹಲಿ ಸರಕು ರೈಲು ಬಂದ್ ವರದಿ ಸುಳ್ಳು: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಬುಡ್ಗಾಮ್ (ಕಾಶ್ಮೀರ) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಆದರ್ಶ ನಗರ ನಡುವಿನ ಸರಕು ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಕು ರೈಲು ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 'ಪಿಆರ್ ಸ್ಟಂಟ್' ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ:
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ, ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. "ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ನಗರ ನಡುವಿನ ಸರಕು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇವೆಯು ಕಣಿವೆಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಭೂಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೇಗದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು:
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ:
ಬುಡ್ಗಾಮ್ನಿಂದ ಆದರ್ಶ ನಗರ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 00462): ಒಟ್ಟು 332 ವಿಪಿಗಳನ್ನು (ವಿಪಿ/ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್) ಬಳಸಿಕೊಂಡು 7,389 ಟನ್ ಸರಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರ್ಶ ನಗರದಿಂದ ಬುಡ್ಗಾಮ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 00461): ಒಟ್ಟು 786 ವಿಪಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 17,450 ಟನ್ ಸರಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.