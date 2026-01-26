English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2026: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳು

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2026: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳು

ಭಾರತದ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 26, 2026, 08:03 AM IST
  • ಭಾರತವು ಜನವರಿ 26, 2026 ರಂದು ತನ್ನ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

EPFO: ನೌಕರರು 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳೇನು?
camera icon5
EPFO
EPFO: ನೌಕರರು 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Ardha Kendra Yoga
ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
Food: ತರ ತರಹದ ವೆರೈಟಿ.. ಬಾಯೂರಿಸುವ ರುಚಿ! ಇದು ಬರೀ ನಗರವಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ..
camera icon10
world best food
Food: ತರ ತರಹದ ವೆರೈಟಿ.. ಬಾಯೂರಿಸುವ ರುಚಿ! ಇದು ಬರೀ ನಗರವಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ..
ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌, ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಧನ್ಯತಾ.. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹೀರೋ..
camera icon6
ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌, ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಧನ್ಯತಾ.. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹೀರೋ..
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2026: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳು

Republic Day 2026: ಭಾರತವು ಜನವರಿ 26, 2026 ರಂದು ತನ್ನ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. 1950ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭವ್ಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಆಚರಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಗೌರವಯುತ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಗುವ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲ ಆಯ್ದ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳು

• 2026 ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆದರ್ಶಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ.

• ಜನವರಿ 26 ರ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸದಾ ಉಳಿಯಲಿ.

• ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ, ಭಾರತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿ.

• ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ – ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

• ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಲಿ.

• ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ ಇಂದು. ಜೈ ಹಿಂದ್!

• ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ – ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

• ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ.

• ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿ – ಶುಭ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2026.

• ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ತುಂಬಲಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಘೋಷಣೆ: ಸಾಧಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

Republic Day 2026Republic Day wishes KannadaJanuary 26 messagesRepublic Day WhatsApp messagesIndian Constitution

Trending News