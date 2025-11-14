ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪಕ್ಷ ಇದೇ ನೋಡಿ

richest candidate of bihar election: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶರುವಾಗಿದ್ದು, ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಬಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು? ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ.
2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೊದಲು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜನರು ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎಡಿಆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, 2,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ ₹3.35 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೊರಬಂದಿತು, ಆದರೆ ಟಾಪ್ 10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಐಪಿಯ ರಣ್ ಕೌಶಲ್ ಪ್ರತಾಪ್
ಲೌರಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಕಾಸಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷದ (ವಿಐಪಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಣ್ ಕೌಶಲ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 368 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ.
ಗುರುವಾದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ (ಆರ್ಎಲ್ಜೆಪಿ) ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂಗೇರ್ನ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್
ಮುಂಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹170 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ಅಗ್ರ ಮೂರು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚುನಾವಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಏಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಸರಾಸರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಜೆಡಿಯುನ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ (ಮೊಕಾಮಾ) ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿಯುನ ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪಂಜಯ್ (ಬಾರ್ಬಿಘಾ) ಅವರ ಆಸ್ತಿ 94 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಜೆಡಿಯುನ ಮನೋರಮಾ ದೇವಿ (ಬೆಳಗಾಂಜ್) 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಜೆಡಿಯ ದೀಪಕ್ ಯಾದವ್ (ನರ್ಕಟಿಯಗಂಜ್) 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಜೆಡಿಯ ದೇವ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ (ಹಾಜಿಪುರ) ಸುಮಾರು 68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ (ಜಗದೀಶ್ಪುರ) ಅವರ ಆಸ್ತಿ 63 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಜನ್ ಸೂರಜ್ ಪಕ್ಷದ ನೀರಜ್ ಸಿಂಗ್ (ಶಿವಹಾರ್) ಸುಮಾರು 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
2600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು – 1081 ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು!
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 1,081 ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು. ಇದರರ್ಥ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 393 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಪಕ್ಷವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ?
ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ, ಜನ್ ಸೂರಜ್ ಪಕ್ಷವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ 231 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 167 ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು. ಆರ್ಜೆಡಿ 140 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 127 ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಯು 101 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 92 ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ 101 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 88 ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.