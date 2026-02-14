English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಟಾಪ್‌ 10 ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿ?

Richest cities in India : ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಆದಾಯದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಡಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Feb 14, 2026
  • ಈ ನಗರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ
  • ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವಾ ವಲಯ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ

Richest cities in India : ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮುಂಬೈ ಸುಮಾರು 27.80 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ನಗರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಭಾರೀ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 26.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಿಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯ, ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್–ನೋಯ್ಡಾದಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 13.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಂದರು ನಗರ ಉಕ್ಕು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಚಹಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 9.86 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಿಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಗರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.

ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ (7.05 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.), ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ (6.70 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.), ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ (6.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.), ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ (6.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.), ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ (5.30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹಾಗೂ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (3.90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಇದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಐಟಿ, ಜವಳಿ, ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ವಲಯಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ನಗರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವಾ ವಲಯ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಗರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

 

