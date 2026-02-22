Richest State: ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (GSDP) ಮುಖ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.. ಇಂದು ನಾವು ಟಾಪ್ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
