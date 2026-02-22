English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:08 PM IST
  • 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

Trending Photos

ಕಿರುತೆರೆ ಸುಂದರಿ ನೇಹಾ-ಚಂದನ್‌ ಗೌಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್‌ ಸಂಭ್ರಮ!..ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Neha Gowda
ಕಿರುತೆರೆ ಸುಂದರಿ ನೇಹಾ-ಚಂದನ್‌ ಗೌಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್‌ ಸಂಭ್ರಮ!..ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಟ.. ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?
camera icon6
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಟ.. ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?
Abhishek Sharma Girlfriend: ಆಫ್​ ದ ಫೀಲ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಲೀನ್​ ಬೋಲ್ಡ್!
camera icon5
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma Girlfriend: ಆಫ್​ ದ ಫೀಲ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಲೀನ್​ ಬೋಲ್ಡ್!
ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು ಧನರಾಜ..
camera icon5
lord kubera all time favourite zodiac signs
ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು ಧನರಾಜ..
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

Richest State: ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (GSDP) ಮುಖ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.. ಇಂದು ನಾವು ಟಾಪ್‌ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. 

ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Richest StateMaharashtraಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯ

Trending News