ಇದೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲಾ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು..!

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗುಜರಾತ್ನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೂರದ ಗ್ರಾಮವಾದ ಧರ್ಮಜ್, ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದರೆ, ಅದು 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಬೇರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ..!
NRI ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಧರ್ಮಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 1,700 ಕುಟುಂಬಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ, 800 ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, 300 ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 150 ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರವೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಧರ್ಮಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 11 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಧರ್ಮಜ್ ಗ್ರಾಮ...ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.