  • Kannada News
  • India
  • ಸ್ವಂತ ಮಗನಾದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ..! ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಸ್ವಂತ ಮಗನಾದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ..! ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Rights on Fathers Property: ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:29 PM IST
  • ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರ ನಡುವೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.
  • ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಂತ ಮಗನಾದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ..! ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Rights on Fathers Property: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..! ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಅವನ ಮಗನ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಗ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸಹ-ಮಾಲೀಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: MLA ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ.. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ರಣರಂಗವಾದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರ ನಡುವೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.

