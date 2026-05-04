ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಇಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಡರಂಗವು ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಾಂತ್ಯ..!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1951-52 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಾಗ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು.ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 1957 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತವಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದವು.ನಂತರ 1977 ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.ತದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಬುದ್ಧದೇವ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು.ಕೇವಲ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದವು.1993 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷವು 60 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 44 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.1998 ರವರೆಗೆ ದಶರಥ್ ದೇಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು,ತದನಂತರ ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದರು.
'ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾದ'
1996ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಒಲಿದು ಬಂದರೂ, ಪಾಲಿಟ್ಬ್ಯೂರೋ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಬಸು ಅವರು 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾದ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.
2008 ರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದದ್ದು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಕುಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.2011ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಎಡರಂಗ, 2018ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಸರಿ ಅಲೆಗೆ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿತು.ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಕೇರಳದ 140 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ 83 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಕೇವಲ 42 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿವೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರು ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಜಕಾರಣದತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದಂತಿದೆ.