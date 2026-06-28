/ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲಾ..!

ದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೀವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಕೃತ "ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲಾ" ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಂಡದಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಈ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಗುರ್ಮನ್ ಸಿಂಗ್ (32) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ವಿಕೃತ ಕೃತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಆರೋಪಿ ಗುರ್ಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಹಾಗೂ ಚಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಈತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು "ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೀದಿ" ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆತನ ಸಹಚರನೊಬ್ಬ ದೂರದಿಂದ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಭಾರಿ ಆದಾಯದ ಆಸೆಗೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ!
ಸನ್ನಿ ಅರೋರಾ ಎಂಬುವವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹತ್ತಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯು, "ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ 'ಪೋಕ್ಸೊ' ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್: ಆರೋಪಿಯ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2,10,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 21,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಈತನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.