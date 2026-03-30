English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಹುಂಜ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಾ.. ಇಲ್ವಾ..? ಇಲ್ಲ ಅಂದೋರೆಲ್ಲ ದಡ್ಡರು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Shocking video : ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಕೋಳಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಹುಂಜ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 30, 2026, 09:52 PM IST
Trending Photos

ಪ್ರಣಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್! ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..
camera icon5
Je Hum Tum Chori Se song
ಪ್ರಣಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್! ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಬೇಸರ
camera icon5
Amrutha iyengar identity crisis
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಬೇಸರ
ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೆ ಮುನಿಸು..!
camera icon6
ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೆ ಮುನಿಸು..!
&quot;ವೀರ್ಯ&quot; ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು..!
camera icon6
Health Tips
"ವೀರ್ಯ" ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು..!
Rooster laid egg video : ಈ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್.ಎನ್.ಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ಬೊರಂಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸತೀಶ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಅವರು ತಾವು ಸಾಕಿರುವ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ, ಹುಂಜ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಮೊದಮೊದಲು ಇದು ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮರುದಿನವೂ ಹುಂಜವೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ಧಿ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕೂಗುವ, ಜಗಳವಾಡುವ ಹುಂಜವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಪವಾಡದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಸತೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತೂ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ : ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? : ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪವಾಡವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷಗಳು (Genetic defects) ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏರುಪೇರು: ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂಡಾಶಯ (Ovary) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ರೋಗದಿಂದ ಎಡಭಾಗದ ಅಂಡಾಶಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಬಲಭಾಗದ ಅಂಗವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಂಜದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಯು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಗಂಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೂ ಒಳಗಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

viralroosterRooster videorooster laid eggviral news

Trending News