ಹುಂಜ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಾ.. ಇಲ್ವಾ..? ಇಲ್ಲ ಅಂದೋರೆಲ್ಲ ದಡ್ಡರು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Rooster laid egg video : ಈ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್.ಎನ್.ಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ಬೊರಂಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸತೀಶ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಅವರು ತಾವು ಸಾಕಿರುವ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ, ಹುಂಜ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಮೊದಮೊದಲು ಇದು ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮರುದಿನವೂ ಹುಂಜವೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ಧಿ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕೂಗುವ, ಜಗಳವಾಡುವ ಹುಂಜವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಪವಾಡದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಸತೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತೂ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? : ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪವಾಡವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷಗಳು (Genetic defects) ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏರುಪೇರು: ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂಡಾಶಯ (Ovary) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ರೋಗದಿಂದ ಎಡಭಾಗದ ಅಂಡಾಶಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಬಲಭಾಗದ ಅಂಗವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಂಜದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಯು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಗಂಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೂ ಒಳಗಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.