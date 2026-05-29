Mountaineer Arun Kumar Tiwari: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಹಿಮಶಿಖರವಾದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯ ಕನಸು. ಆದರೆ ಆ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅಪಾಯಕರ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಏರಿ ಮರಳುವ ವೇಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಹಿಮಶಿಖರದಲ್ಲೇ ಬಿಡಲು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
8,848.86 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ, ಶೆರ್ಪಾಗಳ ಸೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರ್ಚು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತರೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೆರ್ಪಾಗಳೇ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಶಿಖರದಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ತರಲು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೆರ್ಪಾಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಕರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಹಿಮಪಾತ, ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ಶೆರ್ಪಾಗಳ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅರುಣ್ ಅವರ ಶವವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮೃತದೇಹ ತರಲು ಮುಂದಾದರೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರ್ವಾತಾರೋಹಿಯಾಗಿದ್ದ ತಿವಾರಿಯ ಬಯಕೆಯೂ ಹಿಮಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರುಣ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಶಿಖರ ತಲುಪುವ ಹಠದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಖರ ಏರಿ ಇಳಿಯುವ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ವಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಶೆರ್ಪಾಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆರವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅರುಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.