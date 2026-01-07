DRI ದಾಳಿ ವೇಳೆ 2.9 ಕೋಟಿ ರೂ, ನಗದು ಮತ್ತು ₹40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ವಶ..!

ದೆಹಲಿ: ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DRI) ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ₹2.9 ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು ₹40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವನು ದುಬೈ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
DRI ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ-ತ್ರಿಪುರ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಸರಕು ಮೂಲಕ ತಂದಿತು.