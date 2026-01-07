English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • DRI ದಾಳಿ ವೇಳೆ 2.9 ಕೋಟಿ ರೂ, ನಗದು ಮತ್ತು ₹40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ವಶ..!

DRI ದಾಳಿ ವೇಳೆ 2.9 ಕೋಟಿ ರೂ, ನಗದು ಮತ್ತು ₹40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ವಶ..!

ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DRI) ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ₹2.9 ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು ₹40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 7, 2026, 11:51 PM IST
  • ತ್ರಿಪುರ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಸರಕು ಮೂಲಕ ತಂದಿತು
  • ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ

DRI ದಾಳಿ ವೇಳೆ 2.9 ಕೋಟಿ ರೂ, ನಗದು ಮತ್ತು ₹40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ವಶ..!

ದೆಹಲಿ: ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DRI) ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ₹2.9 ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು ₹40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು.. ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವನು ದುಬೈ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ TTE ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಟಿಇಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವು ಕೈ ಸೇರುತಿದ್ಯಾ

DRI ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ-ತ್ರಿಪುರ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಸರಕು ಮೂಲಕ ತಂದಿತು.

