IFCI: ತನಿಖೆಯು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಬಹು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ 6,855 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಹಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಪುನರಚನೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
IFCIಯ ಮೂವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯರ್,ಮಲಯ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಫ್ಸಿಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 6,855 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯೇ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. 20-35% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲಿವೆ
ತನಿಖೆಯು ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ.
ಬ್ಲೂ ಕೋಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್
ಆಮ್ಟೆಕ್ ಆಟೋ
ಅಲೋಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್
ಭೂಷಣ್ ಸ್ಟೀಲ್
ಜೇಪೀ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್
ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್
ಪಿಪಾವಾವ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್
ಈ ಪ್ರಕರಣ NCLTಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, NCLTಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಐಎಫ್ಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಐಎಫ್ಸಿಐ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ). ಇದು ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತನಿಖೆಯು ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮೇ28ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!